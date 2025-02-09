Менше очікування, більше порядку – нові правила перетину кордону з Угорщиною для українських перевізників

З 10 лютого міжнародні автобусні перевізники на пункті пропуску "Чоп – Захонь" зможуть проходити кордон за попереднім записом у системі єЧерга. Це нововведення має зменшити черги та зробити перевезення більш організованими.
За даними Міністерства розвитку громад, новий формат під назвою "За розкладом" дозволить автобусам уникати тривалого очікування.
Як працюватиме система:
Розподіл слотів:
Перевізники мають перевірити наявність дозволів у своєму кабінеті єЧерги та звернутися до служби підтримки у разі їх відсутності.
На сьогодні єЧерга діє на 23 з 28 міжнародних пунктів пропуску, зокрема:
Переваги для перевізників:
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