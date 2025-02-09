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Менше очікування, більше порядку – нові правила перетину кордону з Угорщиною для українських перевізників

23:09, 9 лютого 2025
З 10 лютого міжнародні автобуси проходитимуть «Чоп – Захонь» за розкладом.
Менше очікування, більше порядку – нові правила перетину кордону з Угорщиною для українських перевізників
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З 10 лютого міжнародні автобусні перевізники на пункті пропуску "Чоп – Захонь" зможуть проходити кордон за попереднім записом у системі єЧерга. Це нововведення має зменшити черги та зробити перевезення більш організованими.

За даними Міністерства розвитку громад, новий формат під назвою "За розкладом" дозволить автобусам уникати тривалого очікування.

Як працюватиме система:

  • Реєстрація у черзі стартувала 7 лютого о 12:00.
  • Рух за новими слотами розпочнеться 10 лютого о 12:00.
  • Запис обов’язковий для всіх міжнародних перевізників, як регулярних, так і нерегулярних.

Розподіл слотів:

  • Регулярні рейси – резервують час відповідно до офіційного дозволу на маршрут.
  • Нерегулярні рейси – можуть обирати вільні часові проміжки.

Перевізники мають перевірити наявність дозволів у своєму кабінеті єЧерги та звернутися до служби підтримки у разі їх відсутності.

На сьогодні єЧерга діє на 23 з 28 міжнародних пунктів пропуску, зокрема:

  • Всі переходи з Румунією та Словаччиною.
  • 10 пунктів пропуску з Молдовою.
  • 4 переходи з Польщею.

Переваги для перевізників:

  • Менше часу в черзі – точний графік перетину кордону.
  • Прогнозованість маршрутів – можливість заздалегідь планувати логістику.
  • Прозорий контроль – державні органи отримують чітку систему моніторингу перевезень.

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Угорщина кордон

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