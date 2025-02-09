Меньше ожидания, больше порядка – новые правила пересечения границы с Венгрией для украинских перевозчиков

С 10 февраля международные автобусы будут проходить «Чоп – Захонь» по расписанию.

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С 10 февраля международные автобусные перевозчики на пункте пропуска «Чоп - Захонь» смогут проходить границу по предварительной записи в системе еЧерга. Это нововведение должно уменьшить очереди и сделать перевозки более организованными.

По данным Министерства развития общин, новый формат под названием «По расписанию» позволит автобусам избегать длительного ожидания.

Как будет работать система:

- Регистрация в очереди стартовала 7 февраля в 12:00.

- Движение по новым слотам начнется 10 февраля в 12:00.

- Запись обязательна для всех международных перевозчиков, как регулярных, так и нерегулярных.

Распределение слотов:

- Регулярные рейсы - резервируют время в соответствии с официальным разрешением на маршрут.

- Нерегулярные рейсы - могут выбирать свободные временные промежутки.

Перевозчики должны проверить наличие разрешений в своем кабинете еЧерги и обратиться в службу поддержки в случае их отсутствия.

На сегодня еЧерга действует на 23 из 28 международных пунктов пропуска, в частности:

- Все переходы с Румынией и Словакией.

- 10 пунктов пропуска с Молдовой.

- 4 перехода с Польшей.

Преимущества для перевозчиков:

- Меньше времени в очереди - точный график пересечения границы.

- Прогнозируемость маршрутов - возможность заранее планировать логистику.

- Прозрачный контроль - государственные органы получают четкую систему мониторинга перевозок.

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