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Можно ли перерегистрировать автомобиль на другого владельца вместе с номером

21:06, 9 февраля 2025
При перерегистрации авто в сервисном центре МВД в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся номерные знаки только по желанию обеих сторон.
Можно ли перерегистрировать автомобиль на другого владельца вместе с номером
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Министерство внутренних дел рассказало, можно ли перерегистрировать автомобиль на другого владельца вместе с номерным знаком.

Номерные знаки государственного образца (кроме платной комбинации) при перерегистрации транспортного средства нового владельца остаются безвозмездно.

А номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр (платные номерные знаки государственной регистрации) – только при оплате их стоимости. То есть, если покупатель изъявил желание оставить такие номерные знаки, то он оплачивает стоимость этой комбинации в сервисном центре МВД во время перерегистрации.

В случае если платные номерные знаки остаются за перерегистрируемое авто на родственников (другой из супругов, родители, дети – тем, с кем можно подтвердить связь соответствующим документом), то за них платить не нужно.

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