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Чи може роботодавець не оплатити лікарняний, якщо у листку непрацездатності не вказано код хвороби

10:48, 10 лютого 2025
У Держпраці зазначили, що діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 можуть бути зазначені лише за письмовою згодою хворого.
Чи може роботодавець не оплатити лікарняний, якщо у листку непрацездатності не вказано код хвороби
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може роботодавець не оплатити лікарняний, якщо у листку непрацездатності не вказано код хвороби.

Зазначається, що якщо в листку непрацездатності немає інформації про діагноз і шифру МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка непрацездатності. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі.

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406, у графі «Діагноз первинний» лікар указує первинний діагноз у перший день видачі листка непрацездатності. Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого.

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