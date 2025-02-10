У Києві відновили роботу платіжних систем після технічного збою

У Києві через технічний збій у платіжках за воду з’явилися завищені суми.

Фото: 24 Канал

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві технічний збій у платіжних системах спричинив невідповідності у нарахуваннях за водопостачання та водовідведення. У платіжках за січень деякі споживачі побачили тариф 121,54 грн замість 30,38 грн.

В КМДА повідомили, що роботу платіжних систем уже відновили, і коректні нарахування відображаються в білінговій системі «Київводоканалу». У мерії наголосили, що тарифи на холодну воду у столиці не змінювалися та залишаються на рівні 24 лютого 2022 року.

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