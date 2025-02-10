В Киеве возобновили работу платежных систем после технического сбоя

В Киеве из-за технического сбоя в платежках за воду появились завышенные суммы.

Фото: 24 Канал

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве технический сбой в платежных системах вызвал несоответствия в начислениях за водоснабжение и водоотвод. В платежках за январь некоторые потребители увидели тариф 121,54 грн вместо 30,38 грн.

В КГГА сообщили, что работу платежных систем уже восстановили, и корректные начисления отображаются в биллинговой системе «Киевводоканала». В мэрии отметили, что тарифы на холодную воду в столице не менялись и остаются на уровне 24 февраля 2022 года.

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