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Может ли работодатель не оплатить больничный, если в листке нетрудоспособности не указан код болезни

10:48, 10 февраля 2025
В Гоструда отметили, что диагноз первичный, заключительный диагноз и шифр МКБ-10 могут быть указаны только с письменного согласия больного.
Может ли работодатель не оплатить больничный, если в листке нетрудоспособности не указан код болезни
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работодатель не оплатить больничный, если в листе нетрудоспособности не указан код болезни.

Отмечается, что если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате такого листка нетрудоспособности. О причине нетрудоспособности можно узнать по коду, подчеркнутому в соответствующей графе.

В соответствии с пунктом 3.2 Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 03.6/13/2012 В графе «Диагноз первичный» врач указывает первичный диагноз в первый день выдачи листка нетрудоспособности. Диагноз первичный, заключительный диагноз и шифр МКБ-10 отмечаются исключительно по письменному согласию больного.

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Гоструда

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