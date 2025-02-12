Жителя Полтавщини судили за розбещення 11-річної подружки доньки

Чоловік вже був засуджений за спричинення дружині легких тілесних ушкоджень.

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На Полтавщині 32-річного місцевого жителя визнано винним в ухиленні від відбування покарання у виді громадських робіт та розбещенні дитини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що чоловік, будучи засудженим за спричинення дружині легких тілесних ушкоджень до громадських робіт, ухилився від виконання покарання.

Окрім цього, у липні 2024 року, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, він скористався відсутністю сторонніх осіб та вчинив розпусні дії стосовно 11-річної подружки своєї доньки.

Судом чоловіка засуджено за ч. 2 ст. 389 КК України до пробаційного нагляду на строк 1 рік та за ч. 2 ст. 156 КК України – до позбавлення волі на 6 років.

Шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та приєднання невідбутої частини чоловіку призначене остаточне покарання – 6 років та майже місяць за ґратами.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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