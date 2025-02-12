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Жителя Полтавщины судили за развращение 11-летней подружки дочери

07:36, 12 февраля 2025
Мужчина уже был осужден за причинение жене легких телесных повреждений.
Жителя Полтавщины судили за развращение 11-летней подружки дочери
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В Полтавской области 32-летний местный житель признан виновным в уклонении от отбывания наказания в виде общественных работ и развращении ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что мужчина, будучи осужденным за нанесение жене легких телесных повреждений, с наказанием в виде общественных работ, уклонился от исполнения этого наказания.

Кроме этого, в июле 2024 года, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, он воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил развратные действия в отношении 11-летней подружки своей дочери.

Судом мужчина осужден по ч. 2 ст. 389 УК Украины к пробационному надзору сроком 1 год и по ч. 2 ст. 156 УК Украины – до лишения свободы на 6 лет.

Путем поглощения менее строгого наказания более суровым и присоединение неотбытой части мужчине назначено окончательное наказание – 6 лет и почти месяц за решеткой.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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суд приговор

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