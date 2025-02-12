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Несчастный случай на производстве — сколько и когда выплачивается одноразовая помощь

07:18, 12 февраля 2025
Одноразовая помощь выплачивается потерпевшему в месячный срок со дня определения устойчивой потери профессиональной трудоспособности.
Несчастный случай на производстве — сколько и когда выплачивается одноразовая помощь
Фото: te.dsp.gov.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, в течение какого времени и в каком размере выплачивается одноразовая помощь пострадавшему в результате несчастного случая на производстве.

Одноразовая помощь выплачивается потерпевшему в месячный срок со дня определения устойчивой потери профессиональной трудоспособности по результатам расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (ч. 2 ст. 41 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном»).

Размер одноразовой страховой выплаты определяется в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности потерпевшего исходя из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату (ч. 2 ст. 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

К примеру, по состоянию на 01.01.2025, если потеря трудоспособности составляет 100%, размер выплаты будет составлять 56 000 грн (8 000 грн, то есть минимальная заработная плата, х 7).

Если в ходе расследования несчастного случая установлено, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и в результате нарушения потерпевшим норм об охране труда, размер одноразовой страховой выплаты уменьшается, но не более чем на 50%.

ПФ добавили, что в случае смерти потерпевшего в результате несчастного случая на производстве одноразовая помощь выплачивается в месячный срок со дня его смерти лицам, имеющим на это право.

Размер пособия равен сорока размерам минимальной зарплаты, установленной законом на день наступления права на страховую выплату.

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