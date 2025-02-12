Нещасний випадок на виробництві — скільки та коли виплачується одноразова допомога

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення стійкої втрати професійної працездатності.

Фото: te.dsp.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, протягом якого часу і в якому розмірі виплачується одноразова допомога потерпілому у результаті нещасного випадку на виробництві.

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення стійкої втрати професійної працездатності за результатами розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Розмір одноразової страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності потерпілого, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату (ч. 2 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Наприклад, станом на 01.01.2025, якщо втрата працездатності становить 100%, розмір виплати складатиме 56 000 грн (8 000 грн, тобто мінімальна заробітна плата, х 7).

Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більше як на 50%.

ПФ додали, що у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві одноразова допомога виплачується у місячний строк з дня його смерті особам, які мають на це право.

Розмір допомоги дорівнює сорока розмірам мінімальної зарплати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату.

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