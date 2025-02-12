Чи має підприємство оголошувати простій працівнику, який виїхав за кордон з власної ініціативи

Чи оголошують простій працівнику, який без попередження залишив робоче місце та виїхав за кордон, а свою роботу не виконує.

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Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, за яких умов запроваджують простій на підприємстві.

Зокрема, до фахівців надійшло запитання: Підприємство працює, працівники виконують роботу у приміщенні роботодавця, бойові дії не проводяться. Один з працівників без попередження залишив робоче місце та виїхав за кордон, роботу не виконує. Чи має підприємство запровадити для нього простій і оплачувати його у розмірі 2/3 посадового окладу?

Правові підстави для запровадження простою для працівника в даному випадку відсутні.

Згідно статті 34 КЗпП України простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

В даному випадку, згідно змісту запитання, на підприємтстві є умови для виконання роботи, а працівник з власної ініціативи залишив місце роботи.

Водночас до з’ясування всіх обставин не можна і звільняти такого працівника ха прогул в період дії воєнного стану до з'ясування всіх причин і обставин.

Обліковувати відсутність працівника слід, як відсутність з інших причин.

Час, протягом якого працівник не виконує свої обов’язки, в даному випадку оплаті не підлягає.

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