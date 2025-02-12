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Должно ли предприятие объявлять простой работнику, который выехал за границу по собственной инициативе

23:48, 12 февраля 2025
Объявляют простой работнику, который без предупреждения покинул рабочее место и уехал за границу, а свою работу не выполняет.
Должно ли предприятие объявлять простой работнику, который выехал за границу по собственной инициативе
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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, при каких условиях вводят простой на предприятии.

В частности, специалистам поступил вопрос: Предприятие работает, работники выполняют работу в помещении работодателя, боевые действия не проводятся. Один из работников без предупреждения покинул рабочее место и уехал за границу, работу не выполняет. Должно ли предприятие ввести для него простой и оплачивать его в размере 2/3 должностного оклада?

Правовые основания для введения простоя для работника в данном случае отсутствуют.

Согласно статье 34 КЗоТ Украины простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В данном случае, согласно содержанию вопроса, на предприятии есть условия выполнения работы, а работник по собственной инициативе покинул место работы.

В то же время до выяснения всех обстоятельств нельзя и увольнять такого работника ха прогул в период действия военного положения до выяснения всех причин и обстоятельств.

Учитывать отсутствие работника следует как отсутствие по другим причинам.

Время, за которое работник не выполняет свои обязанности, в данном случае оплате не подлежит.

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Гоструда

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