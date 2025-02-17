У Запоріжжі чоловік, який підпалив авто військових, отримав 7 років тюрми

Підпали автівок зловмисник фільмував на власний телефон.

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У Запоріжжі місцевого жителя визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу та незаконному зберіганні наркотиків. Його засуджено до 7 років позбавлення волі. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Наркозалежний місцевий житель наприкінці вересня 2024 року в пошуках легкого заробітку погодився на пропозицію, яка надійшла йому через месенджер, за гроші знищувати військовий та спецтранспорт.

Того ж місяця чоловік з використанням легкозаймистої суміші підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, а в жовтні – ще одну автівку, яка належала ГУ Нацполіції в Запорізькій області. Підпали фільмував на власний телефон.

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