В Запорожье мужчина, который поджег авто военных, получил 7 лет тюрьмы

Поджоги авто злоумышленник снимал на собственный телефон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье местный житель признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и незаконном хранении наркотиков. Он приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Наркозависимый местный житель в конце сентября 2024 года в поисках легкого заработка согласился на поступившее ему через мессенджер предложение за деньги уничтожать военный и спецтранспорт.

В том же месяце мужчина с использованием легковоспламеняющейся смеси поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, а в октябре – еще один автомобиль, принадлежавший ГУ Нацполиции в Запорожской области. Поджоги снимал на свой телефон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.