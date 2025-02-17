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В Запорожье мужчина, который поджег авто военных, получил 7 лет тюрьмы

22:00, 17 февраля 2025
Поджоги авто злоумышленник снимал на собственный телефон.
В Запорожье мужчина, который поджег авто военных, получил 7 лет тюрьмы
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В Запорожье местный житель признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и незаконном хранении наркотиков. Он приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Наркозависимый местный житель в конце сентября 2024 года в поисках легкого заработка согласился на поступившее ему через мессенджер предложение за деньги уничтожать военный и спецтранспорт.

В том же месяце мужчина с использованием легковоспламеняющейся смеси поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, а в октябре – еще один автомобиль, принадлежавший ГУ Нацполиции в Запорожской области. Поджоги снимал на свой телефон.

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суд ОГП Запорожье

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