На Київщині посадовець податкової систематично брав хабарі за невтручання в роботу підприємців

Правоохоронці викрили заступника керівника однієї з районних податкових інспекцій Київщини.

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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій у систематичному отриманні грошей з підприємців.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний за гроші забезпечував застосування до підприємців мінімальних штрафів за порушення, виявлені під час проведення перевірок. Також за винагороду він обіцяв невтручання податківців у їхню роботу та пропонував допомогу в отриманні ліцензій на торгівлю підакцизними товарами.

В ході досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди.

«Зокрема, тариф на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв становив 1 тис. доларів США – саме таку суму озвучив податківець», - сказано у повідомленні.

Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.

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