На Киевщине чиновник налоговой систематически брал взятки за невмешательство в работу предпринимателей

Правоохранители разоблачили заместителя руководителя одной из районных налоговых инспекций Киевской области.

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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении заместителю руководителя одной из районных налоговых инспекций в систематическом получении денег от предпринимателей.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый за деньги обеспечивал применение к предпринимателям минимальных штрафов за нарушения, выявленные во время проведения проверок. Также за вознаграждение он обещал невмешательство налоговиков в их работу и предлагал помощь в получении лицензий на торговлю подакцизными товарами.

В ходе досудебного расследования зафиксирован ряд фактов получения должностным лицом неправомерной выгоды.

«В частности, тариф на содействие в оформлении лицензии на реализацию алкогольных напитков составил 1 тыс. долларов США – именно такую ​​сумму озвучил налоговик», - говорится в сообщении.

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

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