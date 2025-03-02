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У підприємства борг з ЄСВ — чи оплатять працівнику лікарняний

17:11, 2 березня 2025
Якщо підприємство є боржником з єдиного соціального внеску, це може вплинути на розмір виплат.
У підприємства борг з ЄСВ — чи оплатять працівнику лікарняний
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У Пенсійного фонду пояснили, чи оплатять працівнику лікарняний, якщо у підприємства борг з ЄСВ.

Так, буде оплачено. Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV застраховані особи мають право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Якщо підприємство є боржником з єдиного соціального внеску, це може вплинути на розмір виплат.

Якщо протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку ваш страховий стаж становить менше 6 місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності буде нарахована на основі заробітної плати (доходу), з якої сплачуються внески. Однак виплата не може перевищувати розмір допомоги, обчислений на основі мінімальної заробітної плати, що діяла на момент настання страхового випадку.

Застраховані особи, які мають страховий стаж менше 6 місяців за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, мають право на страхові виплати в таких розмірах:

- допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

- допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

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податкова Пенсійний фонд

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