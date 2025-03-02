У предприятия долг по ЕСВ — оплатят ли работнику больничный

Если предприятие является должником по единому социальному взносу, это может повлиять на размер выплат.

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В Пенсионном фонде объяснили, оплатят ли работнику больничный, если у предприятия долг по ЕСВ.

Да, будет оплачено. В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» № 1105-XIV застрахованные лица имеют право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности.

Если предприятие является должником по единому социальному взносу, это может повлиять на размер выплат.

Если в течение последних 12 месяцев до наступления страхового случая ваш страховой стаж составляет менее 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности будет начислено на основе заработной платы (дохода), с которой уплачиваются взносы. Однако выплата не может превышать размер пособия, исчисленный на основе минимальной заработной платы, действовавшей на момент наступления страхового случая.

Застрахованные лица, имеющие страховой стаж менее 6 месяцев по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, имеют право на страховые выплаты в следующих размерах:

- пособие по временной нетрудоспособности - исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая;

- пособие по беременности и родам - ​​исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный из двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

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