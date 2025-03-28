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Мобілізація в Україні базується на «рабовласницькій філософії», — нардеп Георгій Мазурашу

15:14, 28 березня 2025
Депутат назвав мобілізаційну політику «рабовласницькою», а бусифікацію — прямою шкодою для армії та суспільства.
Мобілізація в Україні базується на «рабовласницькій філософії», — нардеп Георгій Мазурашу
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Народний депутат Георгій Мазурашу наголосив, що нинішня система мобілізації в Україні має бути змінена. За його словами, вона досі базується на «рабовласницьких принципах».

Політик також підняв питання про стан ветеранської політики в Україні, назвавши її вкрай актуальною.

Зокрема, нардеп порушив актуальну тему ветеранської політики. Він наголосив на важливості належного ставлення до військових як елементу мобілізаційної стратегії держави.

«Ветеранська політика — тема сьогоднішньої години запитань до уряду. Це дуже актуально. Зрозуміло, що проблем багато, але ми почули й деякі обнадійливі речі», — зазначив Мазурашу.

За його словами, у 2025 році планується забезпечити житлом 1600 ветеранів війни та їхні сім’ї. На це передбачено 3,9 мільярда гривень.

«Повага до ветеранів — це і внесок у мобілізаційну роботу. Повага до тих, хто служить, і до тих, хто вже відслужив», — наголосив депутат.

Він також звернув увагу на негативну ситуацію в системі мобілізації.

«Мені як депутату-мажоритарнику доводиться чути ці скарги практично на кожній зустрічі з виборцями. У нас мобілізаційна робота базується на рабовласницькій філософії», — підкреслив він.

Окремо депутат розкритикував так звану «бусифікацію» — практику затримання громадян для мобілізації.

«Я не раз у стінах парламенту звертав увагу на те, що ганебна бусифікація — це шкідництво. Вона шкодить армії, громадянам, економіці. Це шлях в нікуди», — заявив Георгій Мазурашу.

Він закликав до створення якісної системи підтримки ветеранів та реформи територіальних центрів комплектування.

«Потрібно створювати для ветеранів реабілітаційні локації. Я подавав відповідні законопроєкти. Нам, як парламенту, варто завдати удару по ганебній бусифікації. ТЦК мають займатись якісним відбором та залученням реально спроможних захищати Вітчизну, а не шкодити країні», — підсумував депутат.

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