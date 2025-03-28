Відпустка за кордоном для військовослужбовців — які документи треба підготувати

Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання відпустки за кордоном для військовослужбовців.
За повідомленнями Міноборони, рішення щодо виїзду військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.
Першочергово, військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини не менш ніж за три тижні до запланованої дати виїзду. Додатково, у рапорті мають бути вказані:
Разом з рапортом потрібно надати документи для підтвердження мети поїздки: свідоцтво про шлюб чи народження дітей, посвідка про тимчасовий захист одного з членів родити за кордоном тощо. Тобто, основною законною підставою для виїзду за кордон є зустріч з сім’єю, яка була вимушена тимчасово залишити Україну.
Зазнається, що законодавство дозволяє отримати додаткові дні до відпустки на дорогу.
На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення щодо дозволу на виїзд військовослужбовця. У разі схвалення командир має оформити наказ, який надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути вказаний у відпускному квитку.
Для перетину кордону військовослужбовцю потрібно пред’явити представникам прикордонної служби наступні документи:
Окрім відпустки, військовослужбовці також мають право на перетин державного кордону з метою лікування отриманих на війні поранень. Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:
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