Відпустка за кордоном для військовослужбовців — які документи треба підготувати

Першочергово, військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини не менш ніж за три тижні до запланованої дати виїзду.

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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання відпустки за кордоном для військовослужбовців.

За повідомленнями Міноборони, рішення щодо виїзду військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.

Першочергово, військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини не менш ніж за три тижні до запланованої дати виїзду. Додатково, у рапорті мають бути вказані:

Дати виїзду та повернення; Місто та адреса перебування; Тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону.

Разом з рапортом потрібно надати документи для підтвердження мети поїздки: свідоцтво про шлюб чи народження дітей, посвідка про тимчасовий захист одного з членів родити за кордоном тощо. Тобто, основною законною підставою для виїзду за кордон є зустріч з сім’єю, яка була вимушена тимчасово залишити Україну.

Зазнається, що законодавство дозволяє отримати додаткові дні до відпустки на дорогу.

На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення щодо дозволу на виїзд військовослужбовця. У разі схвалення командир має оформити наказ, який надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути вказаний у відпускному квитку.

Документи для виїзду за кордон для військовослужбовців

Для перетину кордону військовослужбовцю потрібно пред’явити представникам прикордонної служби наступні документи:

Дійсний закордонний паспорт; Документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо); Відпускний квиток, в якому обов’язково мають бути вказані місце перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на виїзд від уповноваженої особи; Витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, що прийняла рішення про надання військовому відпустки та права на виїзд.

Виїзд військовослужбовців за кордон з метою лікування

Окрім відпустки, військовослужбовці також мають право на перетин державного кордону з метою лікування отриманих на війні поранень. Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України; Висновок про необхідність направити на лікування за кордон; Лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

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