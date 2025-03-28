Отпуск за границей для военнослужащих — какие документы нужно подготовить

Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос отпуска за границей для военнослужащих.
По сообщениям Минобороны, решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке.
Прежде всего, военнослужащий должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части не менее чем за три недели до запланированной даты выезда. Дополнительно в рапорте должны быть указаны:
Вместе с рапортом необходимо предоставить документы для подтверждения цели поездки: свидетельство о браке или рождении детей, удостоверение о временной защите одного из членов семьи за границей и тому подобное. То есть, основной законной причиной для выезда за границу является встреча с семьей, которая была вынуждена временно покинуть Украину.
Отмечается, что законодательство позволяет получить дополнительные дни к отпуску на дорогу.
На основании предоставленных документов командир воинской части должен принять решение о разрешении на выезд военнослужащего. В случае одобрения командир должен оформить приказ, который дает право на выезд. Кроме того, разрешение на выезд должно быть указано в отпускном билете.
Документы для выезда за границу для военнослужащих
Для пересечения границы военнослужащий должен предъявить представителям пограничной службы следующие документы:
Выезд военнослужащих за границу с целью лечения
Помимо отпуска, военнослужащие также имеют право на пересечение государственной границы с целью лечения полученных на войне ранений. Для этого необходимо подготовить следующий пакет документов:
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