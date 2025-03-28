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Отпуск за границей для военнослужащих — какие документы нужно подготовить

16:28, 28 марта 2025
Прежде всего, военнослужащий должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части не менее чем за три недели до запланированной даты выезда.
Отпуск за границей для военнослужащих — какие документы нужно подготовить
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Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос отпуска за границей для военнослужащих.

По сообщениям Минобороны, решение о выезде военнослужащего за границу принимается в индивидуальном порядке.

Прежде всего, военнослужащий должен написать и подать рапорт на отпуск командиру воинской части не менее чем за три недели до запланированной даты выезда. Дополнительно в рапорте должны быть указаны:

  1. Даты выезда и возвращения;
  2. Город и адрес пребывания;
  3. Вид транспорта и пункт пропуска, через который будет осуществляться пересечение границы.

Вместе с рапортом необходимо предоставить документы для подтверждения цели поездки: свидетельство о браке или рождении детей, удостоверение о временной защите одного из членов семьи за границей и тому подобное. То есть, основной законной причиной для выезда за границу является встреча с семьей, которая была вынуждена временно покинуть Украину.

Отмечается, что законодательство позволяет получить дополнительные дни к отпуску на дорогу.

На основании предоставленных документов командир воинской части должен принять решение о разрешении на выезд военнослужащего. В случае одобрения командир должен оформить приказ, который дает право на выезд. Кроме того, разрешение на выезд должно быть указано в отпускном билете.

Документы для выезда за границу для военнослужащих

Для пересечения границы военнослужащий должен предъявить представителям пограничной службы следующие документы:

  1. Действующий заграничный паспорт;
  2. Документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т. п.);
  3. Отпускной билет, в котором обязательно должны быть указаны место пребывания военнослужащего во время отпуска и разрешение на выезд от уполномоченного лица;
  4. Выписка из приказа соответствующего уполномоченного лица, принявшего решение о предоставлении военнослужащему отпуска и права на выезд.

Выезд военнослужащих за границу с целью лечения

Помимо отпуска, военнослужащие также имеют право на пересечение государственной границы с целью лечения полученных на войне ранений. Для этого необходимо подготовить следующий пакет документов:

  1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт гражданина Украины;
  2. Заключение о необходимости направления на лечение за границу;
  3. Письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

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ВСУ военнослужащие ТЦК отпуск

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