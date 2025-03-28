Верховный Суд разъяснил, что следует учитывать при закрытии дела в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении

КУС ВС указал, что при определении того, применяется ли п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в конкретном уголовном производстве, ключевую роль играет день начала досудебного расследования.

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Для решения вопроса о наличии правовых оснований для применения положений п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК и закрытия уголовного производства следует учитывать именно дату начала досудебного расследования, а не период совершения инкриминируемых лицу преступлений. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 27 февраля 2025 года по делу №759/19971/20.

Так, местный суд признал лицо невиновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 289 (эпизод № 3 от 23 января 2017 года); ч. 4 ст. 358 УК и оправдал в связи с недоказанностью совершения им данных уголовных правонарушений.

Вместе с тем, этим же приговором лицо было осуждено по ч. 3 ст. 289; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 УК.

Опеределением апелляционного суда приговор местного суда в части осуждения лица по ч. 3 ст. 289; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 УК отменен, а уголовное производство в этой же части закрыто на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что апелляционный суд пришел к ошибочному выводу о наличии правовых оснований для применения в этом уголовном производстве положений п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, что при определении того, применяется ли п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в конкретном уголовном производстве, ключевую роль играет день начала досудебного расследования.

Поскольку согласно положениям УПК (ч. 1 и 2 ст. 214 и ч. 7 ст. 217) момент начала досудебного расследования относительно определенного уголовного правонарушения совпадает с моментом внесения в ЕРДР сведений, которые могут свидетельствовать об этом преступлении, то для решения вопроса о применении п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК следует исходить именно из даты начала досудебного расследования объединенного уголовного производства № 12016110200000309.

Таким образом, днем начала досудебного расследования объединенного уголовного производства № 12016110200000309 является 31 января 2016 года.

В то же время, решая вопрос о наличии правовых оснований для применения положений п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК и закрытия этого производства, апелляционный суд принял во внимание не дату начала досудебного расследования, а период совершения инкриминируемых лицу преступлений.

Автор: Наталя Мамченко

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