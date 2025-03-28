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Верховний Суд пояснив, що слід брати до уваги при закритті справи у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

15:05, 28 березня 2025
ККС ВС вказав, що у визначенні того, чи застосовується п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у конкретному кримінальному провадженні ключову роль відіграє день початку досудового розслідування.
Верховний Суд пояснив, що слід брати до уваги при закритті справи у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру
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Для вирішення питання про наявність правових підстав для застосування положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК і закриття кримінального провадження слід брати до уваги саме дату початку досудового розслідування, а не період скоєння інкримінованих особі злочинів. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 27.02.2025 по справі №759/19971/20.

Так, місцевий суд визнав особу невинуватою у пред’явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 289 (епізод № 3 від 23 січня 2017 року); ч. 4 ст. 358 КК та виправдав у зв’язку з недоведеністю вчинення ним даних кримінальних правопорушень.

Разом з цим, вказаним вироком особу засуджено за ч. 3 ст. 289; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК.

Ухвалою апеляційного суду вирок місцевого суду в частині засудження особи за ч. 3 ст. 289; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК скасовано, а кримінальне провадження у цій же частині закрито із підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що апеляційний суд дійшов хибного висновку про наявність правових підстав для застосування у цьому кримінальному провадженні положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС вказав, що у визначенні того, чи застосовується п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у конкретному кримінальному провадженні ключову роль відіграє день початку досудового розслідування.

Оскільки за положеннями КПК (ч. 1 і 2 ст. 214 та ч. 7 ст. 217) момент початку досудового розслідування щодо певного кримінального правопорушення співпадає з моментом внесення до ЄРДР відомостей, які можуть свідчити про цей злочин, то для вирішення питання щодо застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК слід виходити саме з дати початку досудового розслідування об’єднаного кримінального провадження № 12016110200000309.

Таким чином, днем початку досудового розслідування об’єднаного кримінального провадження № 12016110200000309 є 31.01.2016.

Натомість, вирішуючи питання щодо наявності правових підстав для застосування положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК і закриття цього провадження, апеляційний суд взяв до уваги не дату початку досудового розслідування, а період скоєння інкримінованих особі злочинів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд пояснив, що слід брати до уваги при закритті справи у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

ККС ВС вказав, що у визначенні того, чи застосовується п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у конкретному кримінальному провадженні ключову роль відіграє день початку досудового розслідування.

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