Мобилизация в Украине базируется на «рабовладельческой философии», — нардеп Георгий Мазурашу

Депутат назвал мобилизационную политику «рабовладельческой», а бусификацию — прямым ущербом для армии и общества.

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Народный депутат Георгий Мазурашу подчеркнул, что нынешняя система мобилизации в Украине должна быть изменена. По его словам, она до сих пор базируется на «рабовладельческих принципах». Об этом он заявил в эфире парламентского телеканала "Рада".

Политик также поднял вопрос о состоянии ветеранской политики в Украине, назвав ее крайне актуальной.

В частности, нардеп затронул актуальную тему ветеранской политики. Он подчеркнул важность надлежащего отношения к военным как элемента мобилизационной стратегии государства.

«Ветеранская политика — тема сегодняшнего часа вопросов к правительству. Это очень актуально. Понятно, что проблем много, но мы услышали и некоторые обнадеживающие вещи», — отметил Мазурашу.

По его словам, в 2025 году планируется обеспечить жильем 1600 ветеранов войны и их семьи. На это предусмотрено 3,9 миллиарда гривен.

«Уважение к ветеранам — это и вклад в мобилизационную работу. Уважение к тем, кто служит, и к тем, кто уже отслужил», — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на негативную ситуацию в системе мобилизации.

«Мне как депутату-мажоритарщику приходится слышать эти жалобы практически на каждой встрече с избирателями. У нас мобилизационная работа базируется на рабовладельческой философии», — подчеркнул он.

Отдельно депутат раскритиковал так называемую «бусификацию» — практику задержания граждан для мобилизации.

«Я не раз в стенах парламента обращал внимание на то, что позорная бусификация — это вредительство. Она вредит армии, гражданам, экономике. Это путь в никуда», — заявил Георгий Мазурашу.

Он призвал к созданию качественной системы поддержки ветеранов и реформе территориальных центров комплектования.

«Необходимо создавать для ветеранов реабилитационные локации. Я подавал соответствующие законопроекты. Нам, как парламенту, стоит нанести удар по позорной бусификации. ТЦК должны заниматься качественным отбором и привлечением реально способных защищать Родину, а не вредить стране», — подытожил депутат.

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