У Вінниці заступниця начальника ТЦК душила військовозобов’язаного — суд відправив її під варту

Посадовиця з підлеглим жорстоко побили військовозобов’язаного за відмову підписати анкету та відмовитися від бронювання

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Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, які жорстоко побили військовозобов’язаного. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обидва підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави.

Інцидент стався у вересні, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав чинне бронювання, звернувся до установи для оновлення своїх даних. Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон», - розповіли раніше у Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували висунуту підозру заступниці начальника міського ТЦК у побитті військовозобов’язаного. Там запевняють, що не толерують порушення закону.

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