Практика судів
  1. В Україні

У Вінниці заступниця начальника ТЦК душила військовозобов’язаного — суд відправив її під варту

10:48, 1 квітня 2025
Посадовиця з підлеглим жорстоко побили військовозобов’язаного за відмову підписати анкету та відмовитися від бронювання
У Вінниці заступниця начальника ТЦК душила військовозобов’язаного — суд відправив її під варту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, які жорстоко побили військовозобов’язаного. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обидва підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави.

Інцидент стався у вересні, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав чинне бронювання, звернувся до установи для оновлення своїх даних. Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон», - розповіли раніше у Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували висунуту підозру заступниці начальника міського ТЦК у побитті військовозобов’язаного. Там запевняють, що не толерують порушення закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові Вінниця ДБР ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС готує удар у відповідь по Big Tech і американських банках через мегатарифи Трампа

ЄС може націлитися на американські банки J.P. Morgan або Bank of America, а також техногігантів — соціальну мережу X Ілона Маска, пошуковик Google або онлайн-ретейлера Amazon.

У Львові «активіст» захопив крісло головуючої судді та нецензурно висловився на адресу судді і прокурора

Вищу раду правосуддя просять відреагувати на хуліганські дії в залі судового засідання

Учасники круглого столу щодо інформаційної безпеки власності наголосили на необхідності прийняття законопроекту 11440

Прийняття законопроекту 11440, що має вирішити проблемні питання реєстрації права власності на нерухомість, очікують як громадяни, так і урядовці.

Військовослужбовець відмовився виконати наказ за станом здоров’я, оскільки за висновком ВЛК йому протипоказана служба у ДШВ – що вирішив Верховний Суд

Медичні протипоказання для служби в певному роді військ не є підставою для відмови від виконання конкретного наказу начальника, якщо з висновків ВЛК не випливає неможливість виконання саме цього наказу за станом здоров'я – Верховний Суд.

Незалежно від того, хто здійснив самовільну реконструкцію, новий власник квартири відповідає за усунення порушення прав співвласників – Верховний Суд

Позивач посилався на те, що перешкоди у користуванні частиною загального коридору виникли через незаконну реконструкцію, яку здійснив попередній власник квартири, яка полягала у приєднанні частини коридору загального користування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва