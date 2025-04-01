У центрі Львова чоловіка насмерть переїхав трамвай – поліція не виключає самогубство

Наразі правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження та розглядають, зокрема, і версію про самогубство.

Джерело фото: Depositphotos

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У Львові чоловік загинув під колесами трамвая. Як повідомили у Львівській міській раді, трагедія сталася пізно вночі 31 березня близько 22:30 на вул. Руській сталася.

За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая, що спричинило несумісні з життям травми.

За даними міської ради, трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок у той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагонa.

«Особу загиблого встановлюють. Попередньо, це чоловік, віком орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання», – повідомляють у міськраді.

Наразі правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події, у тому числі розглядають версію про самогубство.

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