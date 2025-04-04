У ДПС заявили, що врегулюють податкові питання мобілізованих ФОП та ветеранів

Наразі готуються пропозиції щодо змін у законодавстві та створюються в регіонах робочі групи.

Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

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Державна податкова служба запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Про це повідомив очільник Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Він підкреслив, що готуються пропозиції щодо змін у законодавстві та створюються в регіонах робочі групи, які надаватимуть консультації.

«Ці питання обговорив під час селекторної наради з територіальними управліннями.

Минулого тижня під час зустрічі із бізнесом на Хмельниччині до мене звернувся ветеран, який порушив проблему мобілізованих ФОП. ФОПи 1-2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Щоб уникнути автоматичних нарахувань слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків. Однак під час мобілізації та служби, підприємець навряд чи думає про це. Через що виникає податковий борг», - сказав він.

Кравченко додав, що на сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОП мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації.

«На практиці вкластися в такий термін вкрай важко», - заявив він.

Також ДПС визначила конкретні заходи, щоб допомогти підприємцям, які стали на захист країни:

- ДПС напрацьовує свої пропозиції до законодавства, щоб збільшити терміни подання заяви. Найближчим часом їх передадуть до Мінфіну

- ініціювали підписання протоколу з Міноборони, щоб мати точну інформацію щодо мобілізованих ФОП та допомогти їм.

На рівні ДПС реалізовує такі оперативні кроки:

- регіони отримають переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Кожна історія має бути відпрацьована.

- проводиться інвентаризація скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації, проаналізуємо результати їх розгляду в регіонах.

- територіальні управління мають створити робочі групи та «гарячі лінії» для надання консультацій мобілізованим ФОП, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин.

- впродовж квітня мобілізовані ФОП та члени їхніх родин мають бути поінформовані про існуючі механізми, визначені законодавством, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків.

- вся актуальна інформація має бути розміщена в центрах обслуговування платників. Мають бути також залучені до інформування ЦНАП, громади, ТЦК, обласні військові адміністрації.

«Працюємо над тим, щоб питання, пов’язані з податковими зобов’язаннями мобілізованих ФОПів та ветеранів, були врегульовані справедливо та без бюрократії», - сказав Кравченко.

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