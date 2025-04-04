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В ГНС заявили, что урегулируют налоговые вопросы мобилизованных ФЛП и ветеранов

12:40, 4 апреля 2025
Глава Налоговой службы Кравченко рассказал, что более 3 тысяч мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн грн
В ГНС заявили, что урегулируют налоговые вопросы мобилизованных ФЛП и ветеранов
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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Государственная налоговая служба внедряет комплекс мероприятий для урегулирования налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Кравченко добавил, что на сегодня более 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеют налоговую задолженность почти на 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации.

Он подчеркнул, что готовятся предложения по изменениям в законодательство и создаются рабочие группы в регионах, которые будут предоставлять консультации.

«Эти вопросы обсудил во время селекторного совещания с территориальными управлениями.

На прошлой неделе во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области ко мне обратился ветеран, который поднял проблему мобилизованных ФЛП. ФЛП 1–2 групп ежемесячно авансом обязаны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений, необходимо подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Однако во время мобилизации и службы предприниматель вряд ли думает об этом. Из-за этого возникает налоговая задолженность», — сказал он.

Также ГНС определила конкретные меры, чтобы помочь предпринимателям, ставшим на защиту страны:

  • ГНС разрабатывает свои предложения к законодательству, чтобы увеличить сроки подачи заявления. В ближайшее время они будут переданы в Минфин.
  • Инициировано подписание протокола с Минобороны, чтобы иметь точную информацию о мобилизованных ФЛП и помочь им.

На уровне ГНС реализуются такие оперативные шаги:

  • Регионы получат перечни ФЛП, которым начисляется единый налог и военный сбор, и которые, вероятно, не могут выполнять свои налоговые обязательства. Каждая ситуация должна быть отработана.
  • Проводится инвентаризация жалоб и писем ФЛП относительно списания начисленных налоговых обязательств с даты их мобилизации, будут проанализированы результаты их рассмотрения в регионах.
  • Территориальные управления должны создать рабочие группы и «горячие линии» для предоставления консультаций мобилизованным ФЛП, которые не могут выполнять налоговые обязательства, или членам их семей.
  • В течение апреля мобилизованные ФЛП и члены их семей должны быть проинформированы о существующих механизмах, определенных законодательством, для избежания негативных последствий от неуплаты налогов.
  • Вся актуальная информация должна быть размещена в центрах обслуживания плательщиков. Также к информированию должны быть привлечены ЦНАПы, громады, ТЦК, областные военные администрации.

«Работаем над тем, чтобы вопросы, связанные с налоговыми обязательствами мобилизованных ФЛП и ветеранов, были урегулированы справедливо и без бюрократии», — сказал Кравченко.

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