В ГНС заявили, что урегулируют налоговые вопросы мобилизованных ФЛП и ветеранов

Государственная налоговая служба внедряет комплекс мероприятий для урегулирования налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
Кравченко добавил, что на сегодня более 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеют налоговую задолженность почти на 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации.
Он подчеркнул, что готовятся предложения по изменениям в законодательство и создаются рабочие группы в регионах, которые будут предоставлять консультации.
«Эти вопросы обсудил во время селекторного совещания с территориальными управлениями.
На прошлой неделе во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области ко мне обратился ветеран, который поднял проблему мобилизованных ФЛП. ФЛП 1–2 групп ежемесячно авансом обязаны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений, необходимо подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Однако во время мобилизации и службы предприниматель вряд ли думает об этом. Из-за этого возникает налоговая задолженность», — сказал он.
Также ГНС определила конкретные меры, чтобы помочь предпринимателям, ставшим на защиту страны:
На уровне ГНС реализуются такие оперативные шаги:
«Работаем над тем, чтобы вопросы, связанные с налоговыми обязательствами мобилизованных ФЛП и ветеранов, были урегулированы справедливо и без бюрократии», — сказал Кравченко.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.