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В МЗС відповіли на заяву конгресвумен Спартц про передачу українських територій РФ

11:00, 8 квітня 2025
Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував заяву конгресвумен Вікторії Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії.
В МЗС відповіли на заяву конгресвумен Спартц про передачу українських територій РФ
Фото: МЗС України
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Як писала «Судово-юридична газета», членкиня Палати представників США від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, заявила, що громадянам України слід змиритися з втратою частини територій на користь Росії. 

У Міністерстві закордонних справ відреагували на слова Спартц щодо питання територій.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і залишиться українською", - написав речник МЗС України Георгій Тихий у X.

Нагадаємо, що британське видання Telegraph опублікувало інтерв’ю зі Спартц із заголовком "Я - єдина членкиня Конгресу, народжена в Україні. Ось чому ми маємо віддати землю Росії".

"Я просто не розумію, як Україна може позиціонувати себе так, щоб вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", - сказала Спартц.

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рф МЗС Україна

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