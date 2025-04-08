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В МИД ответили на заявление конгрессвумен Спартц о передаче украинских территорий РФ

11:00, 8 апреля 2025
Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал заявление конгрессвумен Виктории Спартц, которая призывала отдать оккупированные территории России.
В МИД ответили на заявление конгрессвумен Спартц о передаче украинских территорий РФ
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Как писала «Судебно-юридическая газета», родившаяся в Украине членки Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц заявила, что гражданам Украины следует смириться с потерей части территорий в пользу России.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова Спартца по вопросу территорий.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется на украинском", - написал спикер МИД Украины Георгий Тихий в X.

Напомним, что британское издание Telegraph опубликовало интервью со Спартц с заголовком "Я - единственная член Конгресса, рожденная в Украине. Вот почему мы должны отдать землю России".

"Я просто не понимаю, как Украина может позиционировать себя так, чтобы требовать сохранить территории. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", - сказала Спартц.

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рф МИД Украина

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