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Податкова ініціює пільги для ветеранів-ФОП: замість 10 днів – пів року на подання заяви

16:46, 11 квітня 2025
Податкова хоче збільшити термін для подання заяви мобілізованими ФОП: пропонують 180 днів після демобілізації.
Податкова ініціює пільги для ветеранів-ФОП: замість 10 днів – пів року на подання заяви
Фото: Facebook / Руслан Кравченко
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ДПС ініціює збільшити термін подання заяви на звільнення від сплати податків для самозайнятих осіб, які повертаються зі служби. Замість нинішніх 10 днів після демобілізації, ДПС пропонує дати 180 днів. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, сьогодні на фронті служать тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОП), і в умовах бойових дій їм не до податкових процедур. Проте, якщо мобілізований ФОП не встиг подати заяву до податкової, система продовжує автоматично нараховувати податки, що нерідко призводить до виникнення боргів.

«Термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків має бути збільшений. Це моя принципова позиція», — зазначив Кравченко.

За чинним законодавством, мобілізовані ФОП звільняються від сплати єдиного податку, ПДФО та військового збору на час служби. Але для цього після демобілізації треба встигнути подати заяву до податкової впродовж 10 днів разом із документом про призов. У ДПС вважають, що це надто короткий строк.

Запропоновані зміни передбачають:

  • 180 днів після демобілізації для подання заяви;
  • скасування податків і штрафів, нарахованих у період служби, якщо інформація про мобілізацію була отримана;
  • звільнення від відповідальності, якщо ФОП подасть документи протягом 180 днів після скасування воєнного стану;
  • авансові внески не нараховуються з місяця мобілізації до місяця демобілізації.

Водночас, якщо підприємець не скористався правом на звільнення і не подав заяву, податкові зобов’язання залишаються чинними.

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податкова ФОП ДПС

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