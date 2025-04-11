Налоговая инициирует льготы для ветеранов-ФЛП: вместо 10 дней – полгода на подачу заявления

Налоговая хочет увеличить срок для подачи заявления мобилизованными ФЛП: предлагают 180 дней после демобилизации.

Фото: Facebook / Руслан Кравченко

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ГНС инициирует увеличить срок подачи заявления на освобождение от уплаты налогов для самозанятых лиц, которые возвращаются со службы. Вместо нынешних 10 дней после демобилизации, ГНС предлагает дать 180 дней. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, сегодня на фронте служат тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП), и в условиях боевых действий им не до налоговых процедур. Тем не менее, если мобилизованный ФЛП не успел подать заявление в налоговую, система продолжает автоматически начислять налоги, что нередко приводит к возникновению долгов.

"Срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов должен быть увеличен. Это моя принципиальная позиция", - отметил Кравченко.

По действующему законодательству, мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты единого налога, НДФЛ и военного сбора на время службы. Но для этого после демобилизации надо успеть подать заявление в налоговую в течение 10 дней вместе с документом о призыве. В ГНС считают, что это слишком короткий срок.

Предложенные изменения предусматривают:

- 180 дней после демобилизации для подачи заявления;

- отмену налогов и штрафов, начисленных в период службы, если информация о мобилизации была получена;

- освобождение от ответственности, если ФЛП подаст документы в течение 180 дней после отмены военного положения;

- авансовые взносы не начисляются с месяца мобилизации до месяца демобилизации.

В то же время, если предприниматель не воспользовался правом на освобождение и не подал заявление, налоговые обязательства остаются в силе.

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