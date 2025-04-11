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Золото побило исторический рекорд – более $3200 за унцию

14:03, 11 апреля 2025
Цены на золото взлетели до $3219 на фоне слабого доллара и опасений относительно глобальной экономики.
Золото побило исторический рекорд – более $3200 за унцию
Фото: Canva
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Цены на золото впервые в истории преодолели отметку $3200 за унцию. Причина - падение доллара и растущее беспокойство из-за усиления торговой напряженности между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 08:01 по Гринвичу спотовое золото выросло более чем на 1% - до $3214,92 за унцию. Ранее в ходе сессии был зафиксирован новый исторический максимум - $3219,84. В целом за неделю цена выросла более чем на 5%. Фьючерсы на золото в США также подскочили - почти на 2%, до $3233,80.

По мнению трейдеров драгоценных металлов, ситуация на рынках усилила интерес к золоту как к защитному активу: «Риски рецессии растут, доходность облигаций также, а доллар слабеет. Это повышает привлекательность золота в периоды нестабильности».

Давление на финансовые рынки усилилось после действий президента США Дональда Трампа, который внезапно приостановил действие новых пошлин, а вскоре ужесточил тарифы на китайские товары в ответ на контрмеры Пекина. Бизнес-среда восприняла это как продолжение хаотичной торговой политики, что вызывает дополнительную неопределенность.

Мировые фондовые рынки находятся в спаде, а индекс доллара упал до минимального уровня за последнее десятилетие. Это сделало золото, номинированное в долларах, более доступным для инвесторов из других стран.

Стоимость золота активно растет уже с прошлого года. С начала 2025 года она увеличилась почти на 21%. Основные причины - геоэкономическая нестабильность, растущий спрос со стороны центральных банков и значительные вливания в фонды, обеспеченные золотом.

Аналитик UBS Джованни Стауново отмечает, что потенциал для роста еще не исчерпан: «Мы ожидаем, что цена может подняться до $3400-3500 за унцию в ближайшие месяцы, если ситуация на рынках будет развиваться позитивно».

Дополнительным фактором для рынка стали новые экономические данные из США: в марте неожиданно снизился уровень потребительских цен. Инвесторы также ожидают свежих данных по индексу цен производителей, которые должны быть обнародованы сегодня. Они могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы.

Сейчас трейдеры прогнозируют, что ФРС может начать снижение ставок уже в июне. В целом ожидается уменьшение базовой ставки на 1% до конца 2025 года.

Растут и цены на другие драгоценные металлы. Серебро подорожало на 0,4% - до $31,31 за унцию, платина - на 0,7%, до $944,35, а палладий - на 1,9%, до $925,43.

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