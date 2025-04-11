Золото побило історичний рекорд – понад $3200 за унцію

Ціни на золото злетіли до $3219 на тлі слабкого долара і побоювань щодо глобальної економіки.

Фото: Canva

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Ціни на золото вперше в історії подолали позначку $3200 за унцію. Причина — падіння долара та зростаюче занепокоєння через посилення торговельної напруженості між США та Китаєм. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 08:01 за Гринвічем спотове золото зросло більш ніж на 1% — до $3214,92 за унцію. Раніше під час сесії було зафіксовано новий історичний максимум — $3219,84. Загалом за тиждень ціна зросла на понад 5%. Ф'ючерси на золото в США також підскочили — майже на 2%, до $3233,80.

На думку трейдерів дорогоцінних металів, ситуація на ринках посилила інтерес до золота як до захисного активу: «Ризики рецесії зростають, прибутковість облігацій також, а долар слабшає. Це підвищує привабливість золота в періоди нестабільності».

Тиск на фінансові ринки посилився після дій президента США Дональда Трампа, який раптово призупинив дію нових мит, а невдовзі посилив тарифи на китайські товари у відповідь на контрзаходи Пекіна. Бізнес-середовище сприйняло це як продовження хаотичної торговельної політики, що викликає додаткову невизначеність.

Світові фондові ринки перебувають у спаді, а індекс долара впав до мінімального рівня за останнє десятиліття. Це зробило золото, номіноване в доларах, більш доступним для інвесторів з інших країн.

Вартість золота активно зростає вже з минулого року. З початку 2025 року вона збільшилася майже на 21%. Основні причини — геоекономічна нестабільність, зростаючий попит з боку центральних банків і значні вливання у фонди, забезпечені золотом.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначає, що потенціал для зростання ще не вичерпано: «Ми очікуємо, що ціна може піднятися до $3400–3500 за унцію в найближчі місяці, якщо ситуація на ринках розвиватиметься позитивно».

Додатковим фактором для ринку стали нові економічні дані зі США: у березні несподівано знизився рівень споживчих цін. Інвестори також очікують на свіжі дані щодо індексу цін виробників, які мають бути оприлюднені сьогодні. Вони можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи.

Зараз трейдери прогнозують, що ФРС може почати зниження ставок уже в червні. Загалом очікується зменшення базової ставки на 1% до кінця 2025 року.

Зростають і ціни на інші дорогоцінні метали. Срібло подорожчало на 0,4% — до $31,31 за унцію, платина — на 0,7%, до $944,35, а паладій — на 1,9%, до $925,43.

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