У Києві в будинку зірвався ліфт з людиною всередині — фото та відео

Ліфт зупинився на шостому поверсі, а потім зірвався до другого поверху.

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У середу, 23 квітня, на вулиці Січових Стрільців в Шевченківському районі міста Києва зірвався ліфт з людиною всередині. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували фото та відео з місця інциденту.

Зазначається, ліфт зупинився на 6-му поверсі, а потім зірвався до другого поверху.

Крім того, всередину кабіни ліфта посипалося каміння.

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