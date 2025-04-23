Україна зафіксувала більше 700 випадків застосування хімічної зброї Росією у березні

Росія порушує Конвенцію про хімзброю — Україна закликає до міжнародного реагування.

Фото: mod.gov.ua

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У березні 2025 року підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ зафіксували 767 випадків використання російськими військами боєприпасів із небезпечними хімічними сполуками. Про це повідомив полковник Валерій Вебер, представник Міністерства оборони України, під час міжнародного семінару в Молдові, пише Міноборони.

Захід, присвячений криміналізації злочинів у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки (ХБРЯ), відбувся в Кишиневі за участі українських та міжнародних експертів. У межах дискусій Вебер наголосив, що росія системно порушує положення Конвенції про заборону хімічної зброї, зокрема продовжує зберігати виробничі потужності для її можливого відновлення, попри публічні заяви про повне знищення таких арсеналів.

«З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів», — зазначив Вебер.

Українська делегація підкреслила, що розслідування та притягнення до відповідальності осіб, причетних до таких злочинів, є пріоритетом для правоохоронної системи та судової влади України.

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