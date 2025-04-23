Украина зафиксировала более 700 случаев применения химического оружия Россией в марте

Россия нарушает Конвенцию о химоружии – Украина призывает к международному реагированию.

Фото: mod.gov.ua

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В марте 2025 года подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВСУ зафиксировали 767 случаев использования российскими войсками боеприпасов с опасными химическими соединениями. Об этом сообщил полковник Валерий Вебер, представитель Министерства обороны Украины, во время международного семинара в Молдове, пишет Минобороны.

Мероприятие, посвященное криминализации преступлений в сфере химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности (ХБРЯ), состоялось в Кишиневе с участием украинских и международных экспертов. В рамках дискуссий Вебер отметил, что Россия системно нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия, в частности продолжает сохранять производственные мощности для его возможного восстановления, несмотря на публичные заявления о полном уничтожении таких арсеналов.

«С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, они игнорируют нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. В общем, с тех пор зафиксировано 7 730 таких преступлений», - отметил Вебер.

Украинская делегация подчеркнула, что расследование и привлечение к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям, является приоритетом для правоохранительной системы и судебной власти Украины.

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