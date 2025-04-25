Україна та Фінляндія планують спільне будівництво укриттів для оборонних заводів

Україна і Фінляндія обговорюють перспективи спільного виробництва оборонного обладнання.

Фото: Minstrategprom

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Україна та Фінляндія обговорюють можливість спільного будівництва укриттів для оборонно-промислових потреб, а також виробництва та обслуговування спеціалізованого підйомного обладнання. Це стало відомо після зустрічі представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України з фінами.

Пресслужба міністерства повідомила, що генеральний директор East Office of Finnish Industries Янне Харюнпяя підтвердив готовність Фінляндії підтримати Україну в боротьбі з російським агресором і висловив намір реалізовувати спільні проекти в різних сферах.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян відзначив, що вже існують успішні приклади співпраці з фінськими оборонними компаніями і висловив оптимізм щодо їх подальшого поглиблення.

Серед перспективних напрямків співпраці — модернізація оборонно-промислового комплексу України із застосуванням фінського досвіду в створенні захищених виробничих майданчиків. Ці ініціативи мають на меті посилення обороноздатності України та розвиток її промислового потенціалу.

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