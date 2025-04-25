Украина и Финляндия планируют совместное строительство укрытий для оборонных заводов

Украина и Финляндия обсуждают перспективы совместного производства оборонного оборудования.

Фото: Minstrategprom

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Украина и Финляндия обсуждают возможность совместного строительства укрытий для оборонно-промышленных нужд, а также производства и обслуживания специализированного подъемного оборудования. Это стало известно после встречи представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с финнами.

Пресс-служба министерства сообщила, что генеральный директор East Office of Finnish Industries Янне Харюнпяя подтвердил готовность Финляндии поддержать Украину в борьбе с российским агрессором и выразил намерение реализовывать совместные проекты в различных сферах.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян отметил, что уже существуют успешные примеры сотрудничества с финскими оборонными компаниями и выразил оптимизм относительно их дальнейшего углубления.

Среди перспективных направлений сотрудничества - модернизация оборонно-промышленного комплекса Украины с применением финского опыта в создании защищенных производственных площадок. Эти инициативы имеют целью усиление обороноспособности Украины и развитие ее промышленного потенциала.

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