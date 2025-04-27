Кожна третя відстрочка в країні оформлюється через Резерв+, — Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що кожна третя відстрочка в країні оформлюється через Резерв+.
«А загалом у застосунку близько 4 млн користувачів. Кожен зі своїми життєвими обставинами», - зазначила вона.
Також Катерина Черногоренко додала, що у травні планується запустити два нових типи відстрочок:
Раніше ми писали, що застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук.
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