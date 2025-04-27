Кожна третя відстрочка в країні оформлюється через Резерв+, — Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко зазначила, що наразі у Резерв+ близько 4 млн користувачів.

Фото: mod.gov.ua

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що кожна третя відстрочка в країні оформлюється через Резерв+.

«А загалом у застосунку близько 4 млн користувачів. Кожен зі своїми життєвими обставинами», - зазначила вона.

Також Катерина Черногоренко додала, що у травні планується запустити два нових типи відстрочок:

Для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців. Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Раніше ми писали, що застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук.

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