У Трампа готують план на наступні 100 днів президентства

У команді Трампа склали новий план на наступні 100 днів президентства.

Джерело фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп і його команда підведуть підсумки перших 100 днів його перебування в Білому домі та вже готують масштабний план на наступні 100 днів. Про це повідомляє агентство Reuters. Зокрема, на новому етапі Трамп має намір зробити акцент на укладанні торговельних угод та просуванні мирних переговорів, повідомили офіційні особи Білого дому.

Наступного тижня Трамп планує виступити на мітингу в Мічигані, присвяченому 100 дням його президентства.

За даними джерел, у планах адміністрації на найближчі місяці — активні заходи щодо заборони на в'їзд громадян із низки країн. Інший посадовець уточнив, що Трамп також зосередить зусилля на розширенні міжнародної торгівлі та досягненні мирних домовленостей.

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