У Трампа готовят план на следующие 100 дней президентства – что он включает

В команде Трампа составил новый план на следующие 100 дней президентства.

Источник фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп и его команда подведут итоги первых 100 дней его пребывания в Белом доме и уже готовят масштабный план на следующие 100 дней. Об этом сообщает агентство Reuters. В частности, в новом этапе Трамп намерен сделать упор на заключение торговых соглашений и продвижение мирных переговоров, сообщили официальные лица Белого дома.

На следующей неделе Трамп планирует выступить на митинге в Мичигане, посвящённом 100 дням его президентства.

По данным источников, в планах администрации на ближайшие месяцы — активные меры по запрету на въезд граждан из ряда стран. Другой чиновник уточнил, что Трамп также сосредоточит усилия на расширении международной торговли и достижении мирных договорённостей.

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