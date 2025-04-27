Каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+, — Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.
«А всего в приложении около 4 миллионов пользователей. У каждого — свои жизненные обстоятельства», — отметила она.
Также Екатерина Черногоренко добавила, что в мае планируется запуск двух новых типов отсрочек:
Ранее приложение Резерв+ теперь будет отправлять push-уведомления о розыске.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.