Каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+, — Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко отметила, что сейчас в Резерв+ около 4 миллионов пользователей.

Фото: mod.gov.ua

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.

«А всего в приложении около 4 миллионов пользователей. У каждого — свои жизненные обстоятельства», — отметила она.

Также Екатерина Черногоренко добавила, что в мае планируется запуск двух новых типов отсрочек:

Для людей с временной нетрудоспособностью сроком от 6 до 12 месяцев. Для граждан, которые имеют мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

Ранее приложение Резерв+ теперь будет отправлять push-уведомления о розыске.

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