Верховна Рада врегулювала правила призупинення трудових договорів під час війни: що зміниться

Для працівників, робоче місце яких розташоване на територіях активних бойових дій, «прогул» під час війни тепер не причина для звільнення.

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Верховна Рада 1 травня схвалила в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо обміну інформацією та призупинення дії трудового договору» (законопроект 12255-1).

Метою Закону є врегулювання питань, пов’язаних із призупиненням дії трудових договорів, з якими зіткнулися працівники та роботодавці через воєнний стан.

Закон спрямований на усунення правових прогалин і визначає:

за ініціативою однієї із сторін максимальний строк призупинення дії трудового договору – не більше ніж 90 календарних днів під час дії воєнного стану;

за згодою сторін строк призупинення дії трудового договору може бути подовжений на строк понад 90 календарних днів, але не більше ніж до дня припинення або скасування воєнного стану;

обов’язок сторін трудового договору постійно (в тому числі й під час призупинення дії трудового договору) забезпечувати можливість комунікації та невідкладно (у строк не більше ніж 10 календарних днів) інформувати іншу сторону про зміну своїх контактних даних (поштової адреси, адреси електронної пошти (за наявності), номерів телефону);

підстави припинення та відновлення призупиненого трудового договору;

порядок здійснення комунікації з працівниками, роботодавцем та з роботодавцем - фізичною особою, яка не є підприємцем;

строк у 14 календарних днів для повідомлення роботодавцем працівника про необхідність стати до роботи;

право сторін призупиненого трудового договору припинити такий трудовий договір з підстав, визначених законом.

Крім того, встановлюється, що працівник, робоче місце якого розташоване на територіях активних бойових дій і який відсутній на роботі, не підлягає звільненню на підставі пункту 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, тобто за «прогул».

У Раді зазначають, що прийнятий Закон сприятиме створенню належних правових підстав та умов для поступового скорочення кількості призупинених трудових договорів.

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