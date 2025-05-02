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Верховная Рада урегулировала правила приостановления трудовых договоров во время войны: что изменится

09:07, 2 мая 2025
Для работников, рабочее место которых расположено на территориях активных боевых действий, «прогул». во время войны теперь не причина для увольнения.
Верховная Рада урегулировала правила приостановления трудовых договоров во время войны: что изменится
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Верховная Рада 1 мая приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» относительно обмена информацией и приостановления действия трудового договора» (законопроект 12255-1).

Целью Закона является урегулирование вопросов, связанных с приостановлением действия трудовых договоров, с которыми столкнулись работники и работодатели из-за военного положения.

Закон направлен на устранение правовых пробелов и определяет:

  • по инициативе одной из сторон максимальный срок приостановления действия трудового договора — не более 90 календарных дней во время действия военного положения;
  • по согласию сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен на срок свыше 90 календарных дней, но не дольше чем до дня прекращения или отмены военного положения;
  • обязанность сторон трудового договора постоянно (в том числе во время приостановления действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации и незамедлительно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону об изменении своих контактных данных (почтового адреса, адреса электронной почты (при наличии), номеров телефона);
  • основания прекращения и восстановления приостановленного трудового договора;
  • порядок осуществления коммуникации с работниками, работодателем и с работодателем — физическим лицом, не являющимся предпринимателем;
  • срок в 14 календарных дней для уведомления работодателем работника о необходимости приступить к работе;
  • право сторон приостановленного трудового договора прекратить такой трудовой договор по основаниям, определённым законом.

Кроме того, устанавливается, что работник, чье рабочее место находится на территории активных боевых действий и который отсутствует на работе, не подлежит увольнению на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, то есть за «прогул».

В Раде отмечают, что принятый Закон будет способствовать созданию надлежащих правовых оснований и условий для постепенного сокращения количества приостановленных трудовых договоров.

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Верховная Рада Украины увольнение

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