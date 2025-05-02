Верховная Рада урегулировала правила приостановления трудовых договоров во время войны: что изменится

Для работников, рабочее место которых расположено на территориях активных боевых действий, «прогул». во время войны теперь не причина для увольнения.

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Верховная Рада 1 мая приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» относительно обмена информацией и приостановления действия трудового договора» (законопроект 12255-1).

Целью Закона является урегулирование вопросов, связанных с приостановлением действия трудовых договоров, с которыми столкнулись работники и работодатели из-за военного положения.

Закон направлен на устранение правовых пробелов и определяет:

по инициативе одной из сторон максимальный срок приостановления действия трудового договора — не более 90 календарных дней во время действия военного положения;

по согласию сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен на срок свыше 90 календарных дней, но не дольше чем до дня прекращения или отмены военного положения;

обязанность сторон трудового договора постоянно (в том числе во время приостановления действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации и незамедлительно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону об изменении своих контактных данных (почтового адреса, адреса электронной почты (при наличии), номеров телефона);

основания прекращения и восстановления приостановленного трудового договора;

порядок осуществления коммуникации с работниками, работодателем и с работодателем — физическим лицом, не являющимся предпринимателем;

срок в 14 календарных дней для уведомления работодателем работника о необходимости приступить к работе;

право сторон приостановленного трудового договора прекратить такой трудовой договор по основаниям, определённым законом.

Кроме того, устанавливается, что работник, чье рабочее место находится на территории активных боевых действий и который отсутствует на работе, не подлежит увольнению на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, то есть за «прогул».

В Раде отмечают, что принятый Закон будет способствовать созданию надлежащих правовых оснований и условий для постепенного сокращения количества приостановленных трудовых договоров.

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