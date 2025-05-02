У Києві студент погрожував підірвати обмінник, а після затримання заявив, що це був пранк

В записці, яку юнак дав касирам, було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо не отримає усіх грошей з каси.

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У Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не віддадуть гроші, а після затримання сказав, що це був пранк. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Тепер 19-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу на пункт обміну валют (ч. 4 ст. 187 КК України).

Як вказали у прокуратурі, було встановлено, що студент столичного коледжу із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку. В записці було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо не отримає усіх грошей з каси. При цьому хлопець голосно квапив жінок, мовляв, у них залишились лічені хвилини, адже ось-ось приміщення злетить у повітря. Також він погрожував перелізти у зону касирок.

Працівниці обміну валют викликали на місце службу охорони, яка нападника затримала. Жодних вибухових пристроїв у юнака з собою не було. Після затримання хлопець пояснив, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було, вказують у прокуратурі.

Санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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