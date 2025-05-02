У Киеве студент угрожал взорвать обменник, а после задержания заявил, что это был пранк

В записке, которую юноша дал кассирам, было написано, что у него с собой взрывчатка и он ее подорвет, если не получит всех денег из кассы.

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В Киеве студент угрожал взорвать пункт обмена валюты, если ему не отдадут деньги, а после задержания заявил, что это был пранк. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Теперь 19-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на пункт обмена валют (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Как указали в прокуратуре, было установлено, что студент столичного колледжа с закрытым лицом зашел в помещение обменного пункта и передал кассирше записку. В записке было написано, что у него с собой взрывчатка и он ее взорвет, если не получит все деньги из кассы. При этом парень громко подгонял женщин, говоря, что у них остались считаные минуты, поскольку помещение вот-вот взлетит в воздух. Также он угрожал перелезть в зону кассиров.

Сотрудницы обменного пункта вызвали охранную службу, которая задержала нападавшего. Никаких взрывных устройств у юноши с собой не было. После задержания парень объяснил, что это был пранк, а не разбойное нападение. Хотя свои действия он на видео не снимал и никаких помощников, которые бы фиксировали происходящее, с ним не было, указали в прокуратуре.

Санкция статьи за разбой, совершенный в условиях военного положения, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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