Чи можна отримати пенсію по інвалідності після контузії, якщо служив менше року — роз’яснення Пенсійного фонду

Фахівці ПФУ пояснили нюанси оформлення пенсії по інвалідності.

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Пенсійний фонд у Донецькій області роз’яснює, чи можна отримати пенсію по інвалідності після контузії, отриманної під час бойових дій, якщо служив менше року.

Зазначається, що це можливо. Відповідно до Закону України № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості служби, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків військової служби.

Ступінь втрати працездатності з 1 січня 2025 року встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи. На підставі її висновку Пенсійний фонд розглядає питання призначення пенсії.

Для призначення пенсії по інвалідності подаються:

витяг з рішення експертної команди;

документи, що підтверджують зв’язок ушкодження зі службою (наприклад, довідка військово-лікарської комісії);

заява до органу Пенсійного фонду.

Підготовка і подання документів для призначення/перерахунку пенсій здійснюється уповноваженим структурним підрозділом відповідного міністерства.

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