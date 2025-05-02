Можно ли получить пенсию по инвалидности после контузии, если служил меньше года — разъяснение Пенсионного фонда

Специалисты ПФУ объяснили нюансы оформления пенсии по инвалидности.

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Пенсионный фонд в Донецкой области разъясняет, можно ли получить пенсию по инвалидности после контузии, полученной в ходе боевых действий, если служил меньше года.

Отмечается, что это может быть. В соответствии с Законом Украины № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», пенсия по инвалидности назначается независимо от продолжительности службы, если инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Степень потери трудоспособности с 1 января 2025 года устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования личности. На основании ее заключения Пенсионный фонд рассматривает вопрос назначения пенсии.

Для назначения пенсии по инвалидности подаются:

выписка из решения экспертной команды;

документы, подтверждающие связь повреждения со службой (например, справка военно-врачебной комиссии);

заявление в орган Пенсионного фонда.

Подготовка и предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий осуществляется уполномоченным структурным подразделением соответствующего министерства.

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