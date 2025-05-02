Можно ли получить пенсию по инвалидности после контузии, если служил меньше года — разъяснение Пенсионного фонда

Пенсионный фонд в Донецкой области разъясняет, можно ли получить пенсию по инвалидности после контузии, полученной в ходе боевых действий, если служил меньше года.
Отмечается, что это может быть. В соответствии с Законом Украины № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», пенсия по инвалидности назначается независимо от продолжительности службы, если инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.
Степень потери трудоспособности с 1 января 2025 года устанавливается экспертными командами по оценке повседневного функционирования личности. На основании ее заключения Пенсионный фонд рассматривает вопрос назначения пенсии.
Для назначения пенсии по инвалидности подаются:
Подготовка и предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий осуществляется уполномоченным структурным подразделением соответствующего министерства.
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